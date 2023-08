De beelden van een groep bergbeklimmers op de 8.611 meter hoge K2 die een zwaargewonde sherpa voor dood achterlaten roepen vragen op. Hadden de klimmers niet méér kunnen doen om hun gewonde collega te helpen? Of is het ieder voor zich op zulke grote hoogte? Wij vroegen de Vlaamse expeditieklimmer Wim Smets (54) om zijn licht te laten schijnen over de situatie.