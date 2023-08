KBC-baas pleit voor gelijk speelveld en klaagt fiscale voorwaarden van nieuwe staatsbon aan

Minister Van Peteghem kondigde begin juli een eenjarige staatsbon aan die wellicht in september op de markt zal komen. Met de uitgifte hoopt de minister de concurrentie met de spaarboekjes te kunnen aangaan en de banken er zo toe aan te zetten de rente te verhogen. Hoeveel rendement die bon exact zal opbrengen is nog niet bekend. Begin juli had Van Peteghem het over een nettorendement van 2,71 procent. Die vergoeding ligt hoger dan de 2,3 procent die de hoogste prijsbreker op de Belgische bankenmarkt biedt. Dat ligt aan het feit dat de overheid de nieuwe staatsbon fiscaal interessant maakt. Zo zal de roerende voorheffing op de nieuwe staatsbon 15 in plaats van 30 procent bedragen.

Thijs laat aan De Tijd weten dat hij op zich geen problemen heeft met de staatsbon, maar pleit wel voor een gelijk speelveld. “Als de overheid zegt dat ze dit doet om een bepaald deel van de bevolking te begunstigen, moeten we die voordelen bieden aan alle burgers die in soortgelijke producten met een looptijd van één jaar investeren.”

“Haal dan ook de roerende voorheffing en de effectentaks bij die andere vergelijkbare beleggingen naar beneden. Dan hebben die belastingbetalers ook hogere inkomsten en een verhoging van de koopkracht.”

Of KBC actie wil ondernemen tegen de fiscale voorwaarden van de staatsbon wil Thijs niet kwijt aan de krant. “We zullen eerst zien hoe dat concreet wordt ingevuld.”