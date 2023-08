“Het is niet dat we van de patiënt af willen zijn, maar die kan hierdoor veel sneller en beter gerecupereerd naar huis”, klinkt het. — © Shutterstock

Wie wel eens geopereerd is, kent de regel: je móét nuchter zijn. Maar volgens onderzoek in 22 Vlaamse ziekenhuizen blijkt dat die wijsheid vooral gestoeld is op mythe. In heel wat ziekenhuizen hoeven patiënten dan ook niet langer urenlang voor een operatie nuchter te blijven.