Vincent Kompany (37) maakt vrijdagavond zijn debuut als coach in de Premier League. Een thuiswedstrijd met Burnley, uitgerekend tegen Manchester City. Wij zakten al twee dagen op voorhand af naar the South West om de koorts op te meten. Bij fans, medewerkers én de coach zelf. “Met dit team en deze coach doen we mee voor de top zes.”