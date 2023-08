Verdachten van aanslag op Ecuadoraanse presidentskandidaat zijn buitenlanders

De zes opgepakte personen zijn afkomstig uit het milieu van de georganiseerde criminaliteit, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Juan Zapata donderdag. Er werden onder meer pistolen, granaten en een machinegeweer in beslag genomen.

Zapata had het over een “politieke misdaad met terroristische trekken” en een “poging om de komende verkiezingen te saboteren”. Volgens diverse media komen de verdachten uit buurland Colombia, maar die informatie werd voorlopig niet officieel bevestigd.

De daders schoten woensdag Villavicencio, een voormalige journalist, drie maal in het hoofd. Er vielen ook negen gewonden. De aanval gebeurde in een school in hoofdstad Quito, waar de presidentskandidaat volgens de nieuwswebsite Expresso een bijeenkomst hield voor de politieke organisatie die hem steunt. Na de aanslag werd hij zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij later bezweek.

President Guillermo Lasso kondigde voor een periode van zestig dagen de noodtoestand af en mobiliseerde ook de strijdkrachten.

De vervroegde verkiezingen in het land staan ingepland op 20 augustus en worden niet opgeschort.