Politie mag geheime wapen tegen fietsdieven binnenkort weer inzetten: “Eindelijk”

Sinds de coronacrisis is het aantal fietsdiefstallen nationaal flink gedaald, maar daar is in de grote (studenten)steden helemaal niets van te merken. Integendeel. In steden zoals Gent, Leuven en Brussel zit het fenomeen op een recordhoogte. Tot wanhoop van politie en parket.

Verschillende politiezones gingen dan ook op zoek naar manieren om de dievenbendes aan banden te leggen. Gent, Oostende, Leuven en nog andere korpsen grepen naar een recept dat in Nederland al jaren met succes wordt gebruikt: de lokfiets. Het gaat om een fiets met tracker die de politie achterlaat op plaatsen waar veel wordt gestolen. Wanneer het rijwiel inderdaad wordt meegenomen, gaat er een alarm af en kunnen agenten de dieven volgen en opsporen.

De lokfiets werkte ook hier. Tot het gerecht aan de alarmbel trok. Juridisch valt die lokfiets immers onder de bijzondere opsporingsmethodes, de zogenaamde BOM-wet. En die mag enkel worden ingezet tegen de georganiseerde misdaad. Wanneer er vermoedens zijn dat er een bende achter de diefstallen zit, kan het wel, maar de procedure is zo log dat steden de lokfiets op stal zetten. Er moet immers een speciale magistraat worden aangesproken, een vertrouwelijk dossier worden aangelegd, speciale pv’s worden opgesteld, … Te ingewikkeld dus. Terwijl iedereen op de eigen fiets zonder enig probleem wel een tracker mag zetten.

Iedereen blij

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) smeekte samen met zijn korpschef Filip Rasschaert in het voorjaar zijn partijgenoot Van Quickenborne in een brief om de problemen op te lossen. De minister doet dat nu ook. Vorige maand keurde de ministerraad een wetsontwerp van zijn hand goed dat het Wetboek van Strafvordering zodanig aanpast dat een lokfiets niet meer onder de BOM-wet valt. Het ontwerp ligt nu nog voor advies voor bij de Raad van State en moet nadien nog door de Kamer worden goedgekeurd. Maar indien alles goed gaat, moet de wet ergens in het najaar klaar zijn. Bedoeling is dat het college van procureurs-generaal nadien nog een richtlijn uitwerkt zodat alle politiekorpsen de lokfiets op eenzelfde manier inzetten.

“Door de lokfietsen kunnen meer dieven op heterdaad worden betrapt en kan er sneller paal en perk worden gesteld aan plagen van vaak systematische fietsdiefstallen. Het kan ook zorgen voor meer ontdekkingen van grote aantallen gestolen fietsen, meer arrestaties van dieven en meer fietsen die worden teruggegeven aan rechtmatige eigenaars”, zegt minister Van Quickenborne.

In Gent kijken ze reikhalzend uit naar de terugkeer van de lokfiets. “Wij zijn hier bijzonder blij mee. Het is een belangrijk instrument in de strijd tegen fietsdiefstallen. Eindelijk zullen we het zonder enige reserve kunnen inzetten”, zegt waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen). Ook de Gentse politie reageert tevreden.