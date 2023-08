Vader en zoontje maken dodelijke vliegtuigcrash, achtergebleven weduwe stapt na hun begrafenis uit het leven

De Braziliaanse politie is een onderzoek gestart naar een dodelijke crash nadat een video is opgedoken waarin de piloot bier drinkt terwijl hij zijn elfjarige zoon het vliegtuig laat besturen. Om de tragiek compleet te maken, is de vrouw en plusmoeder van de twee slachtoffers meteen na hun begrafenis uit het leven gestapt.

Op 29 juli maakte de 42-jarige Garon Maia samen met zijn 11-jarige zoon Francisco een pleziervluchtje boven het Braziliaanse regenwoud. Daarbij de vader zijn zoontje het vliegtuig besturen en filmde hij hoe hij hem instructies geeft terwijl hij van een flesje Heineken drinkt. De beelden plaatste hij meteen op sociale media. “De passagier mag er een hebben, toch?”, grapt hij nog tegen de jonge Francisco.

De twee maakten nog een tussenlanding, maar zo’n acht minuten na de tweede take-off liep het mis en kwam het tot een fatale crash. Het is niet duidelijk wie op dat moment het vliegtuig bestuurde, en ook de precieze oorzaak van de crash is nog onbekend, maar de Braziliaanse politie is wel een onderzoek gestart in welke mate het gedrag van de vader aan de basis lag van het ongeval.

Tot overmaat van ramp is ook Ana Pridonik, de 27-jarige vrouw van de vader en plusmoeder van de jongen, dood aangetroffen. Amper twee uur na de begrafenis van de twee zou ze zichzelf van het leven beroofd hebben met een pistool.

