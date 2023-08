Michy Batshuayi en Fenerbahce kennen geen moeite met Maribor in Conference League-voorronde

Batshuayi begon tegen de Slovenen in de basiself, maar moest iets na het uur zijn plaats afstaan aan concurrent Edin Dzeko. Fenerbahce stond toen al 2-0 voor, maar Batshuayi had zijn naam niet op het scorebord gekregen. Maribor kwam in het laatste kwart van de wedstrijd nog terug tot 2-1, maar zomeraanwinst Dusan Tadic deed de boeken vanop de stip toe in de toegevoegde tijd.

Fenerbahce reist volgende week donderdag af naar Slovenië voor de terugwedstrijd (20u15).

Vadis Odjidja geraakte met zijn nieuwe Kroatische werkgever Hajduk Split niet voorbij het Griekse PAOK. De wedstrijd eindigde op 0-0.