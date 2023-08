Supermarkt in Oostenrijk dagenlang gesloten door vondst van giftige spin die langdurige erecties veroorzaakt

In een supermarkt in het Oostenrijkse Krems an der Donau schrokken ze zich dinsdag een hoedje toen een gigantische spin werd ontdekt in de bananenbak. Het gaat om een rood-witte, Braziliaanse zwerfspin, de giftigste spin ter wereld. De supermarkt ging meteen na de ontdekking dicht.

De Braziliaanse zwerfspin, oftewel Phoneutria - afgeleid van het Grieks voor ‘moordenaar’ - is gemiddeld zo’n 4 centimeter groot en staat bekend als dé giftigste spinachtige ter wereld. Elk jaar worden gemiddeld 4.000 mensen gebeten door deze soort, 0,5 procent van de beten kent een dodelijke afloop.

Andere symptomen van een beet zijn onderkoeling, troebel zicht en in sommige gevallen ook langdurige en pijnlijke erecties, tot wel vier uur lang. Wie er al de kriebels van krijgt, kunnen we (deels) geruststellen: de Braziliaanse zwerfspin komt in principe niet voor in Europa. Alleen in uitzonderlijke gevallen slaagt een spin erin zich te verstoppen in een bananenkrat uit Zuid-Amerika en zo in onze contreien te belanden. In 2015 werd er voor het eerst en het laatst een exemplaar gespot in ons land.

De Oostenrijkse supermarkt heeft de spin ondertussen laten vangen door een ongediertebestrijder. Alle bananenkratten in de winkel blijven voorlopig verzegeld en ook de supermarkt zal vermoedelijk nog tot na het weekend gesloten blijven. Een woordvoerder van een retailgroep zei tegen NÖN dat er nu uitgebreide reinigings- en desinfectiemaatregelen worden getroffen door de winkel ter voorbereiding op heropening.

LEES OOK. Experts waarschuwen voor komst van exotische spinnen: “Via de havens komt van alles binnen”