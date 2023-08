Brandweerofficier aangereden door ongeduldige bestuurder in Antwerpen, politie arresteert 24-jarige man

Een officier van Brandweer Zone Antwerpen is donderdag het slachtoffer geworden van fysieke agressie tijdens een brandweerinterventie. Hij werd aangereden door een ongeduldige bestuurder. De politie kon de bestuurder kort nadien arresteren. “Geweld en agressie tegen brandweer en politie is onaanvaardbaar”, stelt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Het incident vond plaats in de Lange Beeldekensstraat. “Omstreeks 14 uur was daar brand ontstaan in een pand”, legt woordvoerder Wouter Bruyns uit. “De brand aan de boiler was snel onder controle, maar toch ontstond er commotie op straat. Een bestuurder wilde, ondanks de tussenkomst van de brandweer, voorbij rijden. Hij negeerde de vraag om even te wachten.”

De bestuurder stak zijn middelvinger op naar de aanwezige brandweer en reed verder. Hij reed daarbij een brandweerofficier aan. “Onze collega raakte gelukkig niet ernstig gewond”, zegt woordvoerder Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen.

De interventieteams van de Antwerpse politie spoorden de bestuurder op. “Geweld tegen hulpverleners is een prioriteit voor de politie. Geen twee uur na de feiten is de 24-jarige verdachte bij hem thuis gearresteerd”, aldus Bruyns nog.

Klap tegen politie

Een ploeg van de Antwerpse politie deelde donderdag overigens ook in de klappen. “Op weg naar dezelfde brand in de Lange Beeldekensstraat stopte een patrouille op de Turnhoutsebaan. Daar gedroeg een man zich agressief naar omstaanders”, vertelt Bruyns.

“De man was dronken en deelde een zware klap uit in het gezicht van een van de inspecteurs. Bij het overmeesteren van de agressor raakte ook zijn collega gewond na een trap op de knie en elleboog. Beide collega’s liepen in het tumult ook nog schaaf- en kraswonden op.” De agressieve man werd uiteindelijk door interventieteams bestuurlijk gearresteerd wegens openbare dronkenschap.

“Geweld en agressie tegen onze brandweer en politie is onaanvaardbaar en zal altijd streng bestraft worden”, reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) na beide incidenten. “Ik dank onze medewerkers voor hun kordaat ingrijpen. De daders zullen daardoor hun verantwoordelijkheid niet ontlopen.”

“Het mag duidelijk zijn dat zo’n geweld echt niet door de beugel kan”, vult O nog aan. “Dergelijk incident kan een impact hebben op onze dienstverlening als brandweer. Gelukkig was dat donderdag niet het geval en kwam de hulpverlening niet in het gedrang. We willen de politie bedanken voor het kordate optreden en het feit dat die persoon zich zal moeten verantwoorden voor zijn gedrag.”