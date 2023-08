‘Colruyt Cupido’ Evelyn krijgt veel respons in zoektocht naar droomvrouw van goede vriend: “Eén profiel kwam heel erg in de buurt”

‘Colruyt Cupido’ Evelyn had bijna raak geschoten in haar zoektocht naar een onbekende vrouw op wie een goede vriend van haar op slag verliefd werd in de supermarkt. Er meldde zich iemand met een zeer gelijkaardig profiel, maar het bleek toch geen match. “Heel wat mensen duimen mee voor een goede afloop.”

De oproep van ‘Colruyt Cupido’ Evelyn Gomez om de vrouw te vinden waarop een goede vriend verliefd was geworden tijdens een bezoek aan de supermarkt, blijft niet onopgemerkt. Evelyn wordt inmiddels overspoeld met berichtjes en telefoontjes, maar vooralsnog is de zoektocht nog niet succesvol gebleken. Al leek het eventjes alsof de dame in kwestie ook een berichtje had gestuurd.

“Ze stuurde dat ze zich herkende in de omschrijving en haar profiel kwam inderdaad erg in de buurt”, vertelt Evelyn. “Helaas bleek het toch om iemand anders te gaan en was er geen match. Het is gek hoe hard het verhaal een eigen leven is gaan leiden en dat terwijl het gewoon als iets banaals en ludieks begon. Dit had ik totaal niet verwacht, maar de meeste reacties zijn wonderwel positief. Heel wat mensen duimen mee en hopen op een goede afloop.” (Lees verder onder de foto)

De oproep van ‘Colruyt Cupido’ hangt uit in de Sint-Niklase colruyt. — © yjs

“Aansluitende broek en blauw hemd”

De goede vriend van Evelyn, die nog anoniem wil blijven, kwam mogelijk de liefde van zijn leven tegen tijdens zijn bezoek aan de Colruyt in de Nijverheidsstraat, maar durfde haar niet aan te spreken. Evelyn ontpopte zich tot ‘Colruyt Cupido’ en hoopt nu alsnog de dame in kwestie te kunnen vinden. “Ze droeg een zwarte aansluitende broek, All Stars en een blauw hemd”, geeft Evelyn nog mee. “Ze had donkerblond of lichtbruin golvend haar op schouderlengte en reed met een donkerkleurige Ford KA.”