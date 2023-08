Ignace N’Dri ziet kansen voor OH Leuven tegen Union: “We kunnen tegen iedereen punten pakken, want Real Madrid en Barcelona spelen niet in de Belgische competitie”

Ignace N’Dri (rexchts) speelde in totaal 70 minuten in de eerste twee matchen tegen Charleroi en RWDM. — © Isosport

Vanuit Ivoorkust belandde hij vier jaar geleden helemaal in zijn eentje in België. Ondertussen is Ignace N’Dri (22) geïntegreerd en na zijn transfer uit Eupen klaar om te ontploffen bij zijn nieuwe club, OH Leuven. De rechtsbuiten is gekocht als vervanger van Mousa Tamari. “Maar ik zie mij niet als de vervanger van Tamari”, benadrukt hij meteen. “Het is een ander profiel.”