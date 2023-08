“Al dagen zonder voedsel, elektriciteit en medische zorg”: EU slaat alarm over gevangenschap afgezette Nigerese president

“President Bazoum en zijn familie zitten volgens de laatste informatie al enkele dagen zonder voedsel, elektriciteit en medische zorg. President Bazoum heeft zijn leven gewijd aan het verbeteren van het dagelijks leven van de mensen in Niger. Er is geen rechtvaardiging voor een dergelijke behandeling”, schreef Josep Borrell, diplomatiek hoofd van de EU, op X.

Het West-Afrikaanse blok Ecowas heeft intussen aangekondigd troepen paraat te laten staan voor een mogelijk ingrijpen in Niger. Het samenwerkingsverband wil in eerste instantie in dialoog gaan met de militaire junta met als doel de president weer in zijn functie te herstellen.

Militairen, die zich hebben verzameld in de Nationale Raad voor de Bescherming van het Vaderland (CNSP), maakten eind vorige maand bekend dat ze het regime van de Nigerese president Mohamed Bazoum omvergeworpen hadden.