En dan staat er plots een bord met “Geen putten maken in het gras” op … het kerkhof: “Grappig misverstand”

Een bord met “Geen putten maken in het gras” springt sinds kort in het oog op het kerkhof in het Brabantse dorpje Sint-Pieters-Rode. Wordt het zo niet nogal moeilijk om de taak van een begraafplaats te vervullen, merkte een inwoner al op. “Maar het gaat om een misverstand.”

Het bordje zorgde al voor heel wat reactie op sociale media. Een inwoner suggereerde dat het ging om een bordje voor mollen. Een andere kijkt al uit naar de bovengrondse begraafplaatsen. “Maar dat is een misverstand, het gaat eigenlijk over putten voor bloempotten”, legt schepen Rudy Janssens (CD&V) uit. “Sinds kort hebben we al onze begraafplaatsen onthard. De kiezeltjes maken plek voor meer groen, waardoor we ook de bosmaaier en grasmachine aan het werk kunnen zetten.”

© scl

Meer groen op de kerkhoven dus, maar er was nog een probleem. “Bezoekers van de begraafplaatsen planten graag chrysanten rond de zerken, zeker rond Allerheiligen en Allerzielen. Maar daarom kunnen we niet dicht genoeg bij de zerken maaien. De bloemen zijn uiteraard nog zeer welkom, maar vanaf nu in potten, en niet meer in zelf gegraven putten.”

Mooiere kerkhoven

Het bordje maakt dus deel uit van het nieuw groenbeleid in de kerkhoven. “Ik ben blij dat de boodschap zo verspreid raakt”, zegt de schepen lachend. “Uiteraard blijven wij wel putten graven wanneer nodig. De verandering was nodig om de kerkhoven weer op en top te onderhouden.”

De oppositie klaagde eerder in de zomer de slechte staat van de kerkhoven al aan. “Jammer, want we waren toen al volop bezig met gras te zaaien”, zegt de schepen. “Helaas zat het weer niet mee, en nam het onkruid de kerkhoven over. Gelukkig zijn onze zeven kerkhoven ondertussen onthard, mooi onderhouden en voortaan ook putvrij”, knipoogt de schepen.