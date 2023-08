Zulte Waregem brandt van ambitie bij competitiestart, maar Ruud Vormer blijft realist: “We zullen niet zomaar eventjes kampioen worden”

“Hoever we nu staan? Dat zal zondag blijken, dat weet je nooit”, blijft Ruud Vormer heerlijk zichzelf. De Nederlandse middenvelder toont zich heel nuchter, maar kan toch ook niet verhullen dat hij voluit voor de titel gaat met Essevee. “Iedereen zegt dat wij de titel moeten pakken en natuurlijk willen we dat ook, maar het is niet dat we zomaar eventjes kampioen zullen worden. Maar wees gerust: we zullen ons stinkende best doen.”

Het verhoogde verwachtingspatroon bij fans en media schrikt de ervaren Vormer hoegenaamd niet af. “Het is ook wel leuk wanneer je als voetballer jezelf wat druk kan opleggen. Ik hou wel van die druk”, grinnikt de voormalige Gouden Schoen. “We gaan het gewoon proberen. Als je dan ook effectief kampioen wordt, is het alleen maar extra mooi. Toch beseffen we ook wel dat er nog wat werk is, dat is ook normaal.”

“Ik zet mezelf zwaar onder druk, maar anders was ik beter gewoon gestopt met voetballen” Ruud Vormer

“Hoe ver staat Ruud Vormer? Nou, Ruud staat er best wel oké op”, schatert de Nederlander. “Nee, ik heb er zin in. In het begin was het wel even wennen. Die oefenmatchen tegen kleinere clubs vind ik nooit echt boeiend, maar ik heb er echt zin in. Ik zet mezelf inderdaad zwaar onder druk, maar anders was ik beter gewoon gestopt met voetballen. Ik vind het voetballen gewoon nog veel te leuk en ik vind de clubmensen ook zo lief. Voor hen zal ik ook keihard werken om met Zulte Waregem kampioen te worden. Ik weet niet of het zal lukken, maar ik zal er alleszins alles voor doen.”