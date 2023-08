Sportief directeur Nils Vanneste wil bij KV Oostende het woord ‘kampioen’ niet uitspreken: “Wel moeten we competitief en ambitieus zijn”

Bij het grote publiek was Nils Vanneste (35) niet gekend. Toch droeg hij al vijf seizoenen een sportieve verantwoordelijkheid bij de KVO-jeugd en scoutte hij de voorbije drie jaargangen ook voor de A-kern. Een kennismaking met de Zuid-West-Vlaming, die sinds deze zomer sportief directeur van KV Oostende is. “We willen dit seizoen in de Challenger Pro League competitief en ambitieus zijn”, zegt Vanneste vlak voor de eerste (thuis)match tegen Lommel.

Nils Vanneste voetbalde in de jeugdreeksen bij Kuurne en herbegon vier jaar na een zware blessure bij Wevelgem. De dertiger, die als bachelor autotechnologie aan het VTI in Menen les gaf, heeft ook veel voetbalcursussen gevolgd, zowel voor technische verantwoordelijke jeugdopleidingen als opleidingen over scouten en over data-analyse. Eveneens behaalde hij een Uefa A-diploma. De gewezen jeugdtrainer van Kuurne en KV Kortrijk was ook hoofd jeugdopleidingen van Wevelgem. Als docent Voetbal Vlaanderen gaf hij Uefa B-opleiding in Wevelgem en Moorsele.

In maart 2018 begon Vanneste als jeugdverantwoordelijke bij KV Oostende. “Marc Coucke was toen net weg, mijn eerste gesprekken waren bij Peter Callant. Jeugdcoördinator Peter Herman had mijn naam aan Rik Coucke bezorgd.”

De jongste drie seizoenen draaide Vanneste ook mee in de scoutingcel van de A-kern, maar deze zomer volgde hij Gauthier Ganaye op als sportief directeur. “De Amerikaanse bestuursleden wilden iemand die de club kende, iemand die dus de deur kon openen en meteen beginnen”, zegt Vanneste, die in de jeugdacademie knap werk geleverd had.“Bij de KVO-jeugd, waar we met vijf fulltime bezig waren, hebben we een mooie structuur neergezet. Vorige zomer en ook nu zijn er veel jongens vanuit de academie naar de A-kern doorgestroomd: Manuel Osifo, Siebe Wylin, Mohamed Berte, Andy Musayev, Anas Hammas en Richmond Badu. Talentvolle jongeren zoals Rayan Buifrahi zochten andere oorden op omdat ze geen kansen kregen onder het vorige bewind. Dat willen we nu anders doen. Bij de beloften hadden we enkel jaren geleden Anton Tanghe gerekruteerd. Zo is hij naar de A-kern doorgegroeid. Ook Robbie D’Haese is een jeugdproduct, maar wel van voor mijn tijd. Dit seizoen is het voor de eigen jongeren de ideale springplank. Het is voor hen iets makkelijker om minuten te maken in 1B dan in 1A, waar de lat hoger ligt en er meer druk is. Misschien is de trainer ook iets sneller geneigd om iemand te durven brengen.”

Nils Vanneste overtuigde zijn werkgever dat KVO, na drie seizoenen met vooral buitenlandse nieuwkomers in de kern, de kaart van Belgische spelers moet trekken. “Het bestuur was het eens dat de voeling met de supporters de voorbije seizoenen een beetje verloren was”, drukt Vanneste zich beleefd uit. “We zullen niet enkel Belgen kopen, maar we hoeven de goede Belgische jongens ook niet achteruit te houden.”

Niet veel minder abonnees

KV Oostende verkocht één week voor de competitiestart al 2.100 abonnementen. Dat zijn er amper 200 minder dan in de Jupiler Pro League. “Onze supporters hebben inderdaad heel positief geantwoord op het nieuwe verhaal dat we aan het schrijven zijn. Dat is belangrijk. Bij de laatste thuiswedstrijden in 1A waren de aantallen aanwezigen aan het dalen. Laat ons hopen dat we straks evenveel abonnees tellen als vorig seizoen en dat we al die complimenten waard zijn. We moeten het nu op de mat tonen”, zegt Vanneste, die het woord ‘kampioen’ niet uitspreekt. “We willen competitief en ambitieus zijn. Met de huidige groep mogen we ambitieus zijn. Maar binnen een tweetal weken kan de ploeg er helemaal anders uitzien. Tot 6 september kunnen we spelers transfereren. Een ideale kern telt in onze reeks 24 tot 25 spelers.”

“Dit seizoen is er heel veel mogelijk. Als je erin slaagt competitief te zijn, kan iedereen promoveren, behalve de U23-ploegen die niet mogen overgaan”, besluit Vanneste voorzichtig. Twaalf teams komen in aanmerking voor drie promotietickets.