Noord-Koreanen opgeroepen om beeltenissen van Kim te beschermen tijdens storm

De “voornaamste prioriteit” van de Noord-Koreanen is “de veiligheid te verzekeren” van de portretten van de Kim-dynastie en van de standbeelden, mozaïeken, muurschilderingen en andere monumenten ter ere van hun glorie, schreef Rodong Sinmun donderdag.

De tropische storm Khanun, die voordien ook al Japan aandeed en voor hevige regen zorgde in Zuid-Korea, bereikte Noord-Korea vrijdag in alle vroegte. Natuurrampen hebben in Noord-Korea doorgaans zwaardere gevolgen dan elders, onder meer als gevolg van de fragiele infrastructuur, en de ontbossing in het land heeft een omgeving gecreëerd die overstromingen in de hand werkt.