Wereldbank zet leningen aan Oeganda stop na nieuwe antihomowet

De Wereldbank stuurde in mei - nadat de wet werd aangenomen - een team naar Oeganda om na te gaan of aan alle voorwaarden voldaan werd om financiële bijstand te krijgen. Daar stelde ze vast dat aanvullende maatregelen nodig zijn, opdat lokale projecten overeenstemmen met de sociale normen van de bank. “Er zal geen nieuwe overheidsfinanciering aan Oeganda worden voorgelegd aan onze Raad van Bestuur totdat de effectiviteit van de aanvullende maatregelen is getest”, aldus de Wereldbankgroep. “Ons doel is immers om seksuele- en genderminderheden te beschermen tegen discriminatie en uitsluiting in de projecten die wij financieren.”

De nieuwe wetgeving schrijft onder meer de doodstraf bij homoseksuele handelingen voor en wordt door veel plaatselijke functionarissen ondersteund. Zij staan dan ook - ongeacht de consequenties - volledig achter dit besluit en stellen dat de financiële dreiging uitermate ongepast is. Maar de ambtenaren in Oeganda zijn niet alleen; homoseksualiteit is in meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen strafbaar.

“Draconisch en discriminerend”

Allerlei rechtenorganisaties veroordelen de wet. Zo noemt het Mensenrechtenbureau van de V.N. het “een draconisch en discriminerend recept voor systematische schendingen van de rechten”. Ook de VS heeft gewaarschuwd voor economische gevolgen en activisten hebben het aangevochten bij het Oegandese Constitutionele Hof. Het is echter nog onduidelijk wanneer de hoorzittingen zullen beginnen.

Oegandese autoriteiten proberen al maanden nieuwe financiering te verkrijgen van de belangrijkste multilaterale geldschieter van het land, maar tevergeefs. Wel verzekert de bank dat ze “vastbesloten blijft om alle Oegandezen - zonder uitzondering - te helpen om aan armoede te ontsnappen, toegang te krijgen tot essentiële voorzieningen en hun leven te verbeteren”.

Jimmy Mugunga, woordvoerder van het Oegandese ministerie van Financiën, zegt dat ze zich hebben ingespannen om de intentie en het effect van de wet uit te leggen aan de Wereldbank. “De regering gelooft in voortdurende betrokkenheid, en ondanks de verklaring weet ik dat het ministerie van Financiën de bank zal blijven betrekken zodat er meer duidelijkheid komt,” aldus Mugunga.

Wereldwijde impact

Het stopzetten van de financiering kan een wereldwijde impact hebben. “Als de leningen van de Wereldbank er niet komen, dan zullen we ook een opwaartse druk op de wisselkoers zien”, vreest de Oegandese econoom Fred Muhumuza.

Tot nu toe is ongeveer 1,7 miljard dollar van de ruim 4 miljard dollar die de Wereldbank aan Oeganda heeft toegekend, uitbetaald. Het geld wordt gebruikt om de gezondheidszorg, landbouw, wegen, energie-infrastructuur en het onderwijs in Oeganda te verbeteren. Of het land het resterende bedrag zal krijgen, blijft een raadsel.