Onderzoek geopend voor doodslag na dodelijke brand in Frans vakantieverblijf

Na de dodelijke brand in een vakantieverblijf in het Franse Wintzenheim heeft het parket van Colmar, dat een onderzoek instelde na het incident, besloten om af te zien van zijn bevoegdheid, ten gunste van het parket van Parijs. Dat laatste startte vrijdag een onderzoek wegens “doodslag en onopzettelijke verwondingen met verzwarende omstandigheden”, meldden de twee juridische instanties in een gezamenlijk persbericht.

Eerder bleek al dat het bewuste vakantieverblijf in de Elzas over “geen enkele vergunning” voor de uitgevoerde activiteit beschikte en niet was aangegeven bij de gemeente. Ook had de gîte - een gerenoveerde schuur - niet de nodige veiligheidsinspecties ondergaan en was er geen toelating gegeven voor werkzaamheden om personen met een handicap te kunnen huisvesten.

De lokale aanklagers in Colmar hebben het onderzoek nu dus overgedragen aan collega’s in Parijs. Die zullen proberen te achterhalen waardoor de brand precies is veroorzaakt en of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Woensdag ontstond er een hevige brand in een pand naast een centrum voor mensen met een handicap in Wintzenheim. Een smeulbrand ligt waarschijnlijk aan de oorzaak van de ramp. Elf personen kwamen om het leven: één verzorger en tien mensen met een beperking. Zeventien anderen konden uit het brandende gebouw worden gehaald. De slachtoffers behoren tot een groep volwassenen met een handicap uit Nancy.