Van een transfersaga gesproken: Liverpool heeft recordbedrag van 127 miljoen veil voor Moises Caicedo (ex-Beerschot), maar die wil enkel naar Chelsea

© Action Images via Reuters

De transfersaga rond Moises Caicedo is nog niet aan zijn einde gekomen. Nadat er donderdagavond een doorbraak leek te zijn met een ultiem bod van Liverpool, zijn de clubs vrijdag weer bij af. Caicedo geeft namelijk aan dat zijn voorkeur bij Chelsea ligt. Brighton, de huidige club van Caicedo, wrijft zich intussen in de handen.

Bij alle Engelse nieuwssites was het vrijdagmorgen de opener: “Brighton accepteert bod van 127 miljoen van Liverpool voor Moises Caicedo.” De duurste transfer ooit in de Premier League leek een feit, maar dat was buiten Caicedo zelf gerekend.

De 21-jarige middenvelder, twee jaar geleden nog op huurbasis te bewonderen bij Beerschot, gaf aan dat hij eigenlijk alleen maar naar Chelsea wil. De Ecuadoriaan bedankte bijgevolg vriendelijk voor een move naar Liverpool. Dat hij de Londense club in de loop van vrijdag ook begon te volgen op Instagram, maakte zijn voorkeur alleen maar meer duidelijk.

Caicedo is namelijk al sinds eind mei persoonlijk rond met Chelsea en hij wil zich aan zijn woord houden. Dat is wel niet zonder gevolgen voor de Blues, die op zijn minst het enorme bod van Liverpool moeten evenaren. Een laatste bod van de Londenaren lag rond de 95 miljoen, maar nu zullen ze toch wat dieper in de buidel moeten tasten.

En dan te zeggen dat Liverpool-trainer Jurgen Klopp vrijdagochtend tijdens een persconferentie de recordtransfer van Moises Caicedo nog bevestigde. De middenvelder is namelijk op weg om een nieuw transferrecord te vestigen in de Premier League. Het huidige record staat op naam van Enzo Fernandez, die afgelopen winter voor 121 miljoen euro verhuisde van Benfica naar… Chelsea.

Wat met Lavia?

En heeft dit dan gevolgen voor de transfer van Roméo Lavia? Ook voor de Rode Duivel zijn Liverpool en Chelsea in een heuse transferstrijd verwikkeld. Eerder deze week kwam het bericht dat de Blues een bod van zo’n 55 miljoen euro hadden uitgebracht voor de 19-jarige Lavia, maar dat bod wordt wellicht afgewezen. Southampton wil immers minstens 58 miljoen voor de middenvelder.

Maar de vraag rijst nu of Chelsea nog wel extra miljoenen kan missen nu het plots een recordsom zal moeten ophoesten om Caicedo binnen te halen. Wordt vervolgd.