Verdachten opgepakt in onderzoek naar diefstal met bijtende vloeistof

In het onderzoek naar het incident waarbij een man een bijtend product in zijn gezicht kreeg en bestolen werd van zijn horloge, zijn twee verdachten opgepakt. Een van hen werd aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel.

Woensdagochtend werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij tussen enkele personen vlakbij het Maximiliaanpark. Ter plaatse trof de politie een man aan, die gewond was geraakt aan het hoofd. Hij verklaarde dat hij een vloeistof in zijn gezicht had gekregen en dat hij een brandende pijn aan zijn ogen had gekregen. “Mogelijk gaat het om ammoniak, maar dat zal het onderzoek moeten uitwijzen”, klinkt het bij de politie.

Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, waarna een getuige meldde dat de man tijdens de feiten bestolen was van zijn horloge. “In de namiddag begaf een ploeg van de lokale recherche zich naar de plaats van de feiten”, zegt een politiewoordvoerder. ”Daar zagen ze een man die in het bezit was van een horloge dat overeenkwam met het horloge dat die ochtend gestolen was. Op de vraag waar hij het horloge vandaan had, antwoordde hij dat hij het van een andere man gekregen had, die ook in het park aanwezig was. De twee verdachten werden meegenomen door de politie voor verhoor.”

In de cel

Een van de verdachten werd uiteindelijk voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om de man aan te houden. Hij zit momenteel in de cel, in afwachting van het verdere onderzoek.