In één dag bijna honderd kinderen verloren gelopen aan zee: “Sommigen komen naar hier zonder op hun kinderen te letten”

Zon, zee, strand, en verloren gelopen kinderen. De zomer is nog maar pas terug in het land, of donderdag liepen al meteen naar schatting honderd kinderen verloren aan de kust, ofwel de helft van het totale aantal in de maand juli. Er moest zelfs drie keer de drenkelingenprocedure worden opgestart. “Soms kunnen we niet anders dan op de noodknop duwen.”

Een jongetje in Bredene was donderdag twee uur zoek en werd teruggevonden in De Haan. In Blankenberge bleek een klein meisje een uur lang vermist. Ook in Knokke-Heist werd donderdagavond nog de drenkelingenprocedure opgestart, waarbij een NH90-helikopter moet opstijgen. Dat kost minstens 10.000 euro per vlieguur.

Het was dus nog eens mooi weer, en meteen raakten heel wat kinderen de weg kwijt. “Naar schatting honderd kindjes liepen verloren, ongeveer de helft van het totale aantal in juli”, vertelt An Beun, directeur van het IKWV. Toen waren er dat - vooral door het kwakkelweer - 208.

LEES OOK. Meer kinderen lopen verloren: hoe kan je dat voorkomen, waar moet je eerst zoeken en wanneer bel je de politie?

(Lees verder onder de foto)

Ouders wordt aangeraden om hun kind altijd een polsbandje aan te doen. — © ikwv

Zonder te informeren

Hoe hard er ook gesensibiliseerd wordt: sommige ouders blijven hardleers. “Het is om moedeloos van te worden”, zegt Beun. “Ik kan mij daar heel kwaad in maken. Veel mensen komen naar de zee zonder zich te informeren. Of zonder op hun kinderen te letten. Want het is vakantie. Sommigen weten zelfs niet dat er getijden zijn. Dan leggen ze hun handdoek op het hard zand, en blijkt die even later in het water te drijven. Of zijn ze hun kinderen kwijt omdat het strand kleiner wordt. Vooral anderstaligen bereiken rond de gevaren van de zee en het strand blijft problematisch.”

LEES OOK. Jongen (9) met beperking na 2 uur levend en wel teruggevonden aan Belgische kust

Donderdag vond nog een grote zoekactie plaats in Bredene. — © jro

In Blankenberge liepen donderdag twintig kinderen verloren. “Dat is meteen de moeite”, vult hoofdredder Tom Cocle aan. “Maar wij proberen niet te snel op de ‘noodknop’ van de drenkelingenprocedure te duwen. Omdat we vaak aanvoelen dat zo’n kindje wel gevonden wordt. Maar soms kunnen we niet anders.” Dat bevestigt ook Beun. “Ouders beweren dan bij hoog en bij laag dat ze hun kind voor het laatst zagen aan de waterlijn, of in de zee. Dan gaan de alarmbellen af. Uiteindelijk kan alleen het hulpcentrum 112 of het MRCC beslissen om zo’n procedure in gang te zetten. We weten dat zoiets bakken geld kost, dus dat gebeurt niet te pas en te onpas.”

Polsbandje en herkenningspunt

Beun hoopt dat het aantal verloren gelopen kinderen voor de rest van de zomer beperkt blijft. Het IKWV geeft ook een aantal concrete tips. Doe je kind altijd een gratis polsbandje om met daarop contactgegevens. Ook een uniek herkenningspunt afspreken is altijd nuttig, al is dat vooral aangewezen voor oudere kinderen. Ten slotte is het best dat je een kind vertrouwd maakt met de redders én hen meteen aanspreekt bij problemen.