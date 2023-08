Brian Riemer laat licht schijnen op enkele hangende transferdossiers: “Ik denk wel dat we nog een spelmakerstype nodig hebben”

Een ontspannen Brian Riemer blikte vrijdag vooruit op de verplaatsing van zondag naar Sint-Truiden. De trainer van Anderlecht liet ook zijn licht schijnen op enkele hangende transferdossiers. “Ik ben tevreden over ons middenveld, maar we proberen ons altijd te verbeteren.”

Anderlecht blijft zich roeren op de transfermarkt. Paars-wit heeft Alexis Flips zo goed als binnen en maakt ook nog steeds werk van de komst van Mats Rits. “Maar ik moet jullie teleurstellen: zolang een speler niet getekend heeft, kan ik niks over hem zeggen”, moest Riemer de aanwezige pers ontgoochelen. “Uiteraard is er contact met bepaalde spelers, het zou stom zijn om dat te ontkennen. Maar ik heb geleerd dat ik pas gerust kan zijn eens de handtekeningen zijn gezet.”

Met een omwegje dan maar: heeft Riemer, gezien de geruchten, het gevoel dat zijn middenveld nog versterking nodig heeft? “Ik ben blij met ons middenveld, maar we proberen ons altijd te verbeteren”, aldus de Deen. “We hebben interessante profielen. Kijk maar naar Stroeykens en Leoni, die vorige weekend speelden, of Lonwijk, die op de flank maar ook centraal uit de voeten kan. Ik had wel het gevoel dat we na het uitvallen van Verschaeren nog nood hadden aan een spelmakerstype. We kijken dus zeker nog of er opportuniteiten zijn om ons te versterken.”

Ashimeru out, Debast twijfelachtig

Op Majeed Ashimeru zal Anderlecht de komende weken niet kunnen rekenen. “Het is niks ernstigs, maar Majeed heeft last van een spierprobleem. Hij zal een paar weken nodig hebben, dus voor de interlandbreak (midden september, red.) zal hij niet meer in actie komen.”

© Isosport

Of Zeno Debast klaar geraakt voor zondag, valt nog af te wachten. “Zeno is niet geblesseerd, maar hij heeft zoals wel meer spelers last van wat vermoeidheid. We zullen morgen (zaterdag, red.) een beslissing nemen over hem. Of een eventuele transfer meespeelt? Ik wil zo open mogelijk zijn, maar dat zijn geruchten. Daar ga ik niet op in.”