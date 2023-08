Pakt hij op zijn 30ste (!) eindelijk eens een prijs? Deze uitdagingen staan Harry Kane te wachten bij Bayern München

Eindelijk een prijs pakken

Harry Kane mag dan wel een fenomenale spits zijn, de prijzenkast van de Brit oogt nog altijd bijzonder leeg. Ga het maar eens na. Voor een spits van zijn kaliber is het bijna onvoorstelbaar dat er geen trofee op zijn palmares staat. Bij Tottenham was het de voorbije jaren telkens net niet: verliezend finalist in de Champions League in 2019, verliezend finalist in de EFL Cup in 2015 en in 2021, tweede in de Premier League in 2016-2017.

Zo’n tien jaar probeerde Kane het uiteindelijk bij de Spurs, op zijn 30ste is het tijd voor andere oorden. En geen club waar meer zekerheid is over prijzen dan Bayern München. De bijnaam van de Duitse club is niet voor niets Der Rekordmeister. De laatste elf seizoenen schreef Bayern de Bundesliga bij op het palmares. De Duitse club heeft ook een patent op ver geraken in de Champions League en de DFB Pokal winnen.

60 jaar oude record breken

Kane zal ongetwijfeld ook zijn oog laten vallen op de records van Uwe Seeler. De Duitser maakte in het seizoen 1963-1964 het meeste aantal doelpunten in de Bundesliga in het minste aantal matchen. Dertig goals in dertig matchen. Als zestig jaar houdt dat record stand, aan Kane om het te verbreken. Zelfs Erling Haaland slaagde er niet in bij Borussia Dortmund. De Noor had 32 wedstrijden nodig om aan dertig goals te geraken.

© PA

Beter doen dan voorganger Lewandowski

Robert Lewandowski was een fenomeen in het shirt van Bayern München. De Pool heeft eveneens een record op zijn naam waar Kane zonder twijfel op zal azen. In het seizoen 2020-2021 maakte Lewandowski maar liefst 41 goals in één seizoen in de Bundesliga. Niemand maakte ooit meer goals in één seizoen in Duitsland. Kane weet dus wat hem te doen staat.