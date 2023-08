Zweedse linksback van Sevilla op weg naar Anderlecht

Augustinsson moet coach Brian Riemer extra mogelijkheden geven op de linksachterpositie. Op dit moment is de 21-jarige Moussa N’Diaye de enige echte linksback in de selectie van Anderlecht.

Augustinsson werd in 2021 door Sevilla weggeplukt bij Werder Bremen, maar de 1m81 grote Zweed kon er nooit uitgroeien tot een vaste basisspeler. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan achtereenvolgens Premier League-club Aston Villa en La Liga-team Mallorca, maar daar kwam hij mede door een blessure amper aan de bak.

In maart beleefde hij met de Zweedse nationale ploeg een moeilijke avond tegen Dodi Lukebakio toen de Rode Duivels met 0-3 kwamen winnen in de kwalificaties voor het EK 2024. Sindsdien is hij niet meer in actie gekomen voor de Zweedse nationale ploeg. Hij zal zijn carrière hopen te herlanceren in Brussel.