Politie is op zoek naar Anthony Dore in Sint-Pieters-Woluwe

Op vraag van het parket van Brussel, verspreidt de politie een opsporingsbericht voor de 43-jarige Anthony Dore. Hij werd voor het laatste gezien in Sint-Pieters-Woluwe.

Op donderdag 10 augustus 2023 tussen 13.30 uur en 20.30 uur verliet de 43-jarige Anthony Dore het centrum “Notre Dame” gelegen in de Franciskanenlaan in Sint-Pieters-Woluwe. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Anthony heeft de Franse nationaliteit. Hij is ongeveer 1 m 80 lang en normaal gebouwd.

Hij heeft kortgeschoren haar, een onvolledig gebit en hij draagt een bril.

Anthony communiceert moeilijk.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte sportbroek, een grijze hoodie en zwarte sneakers met witte zolen. Hij is in het bezit van een kleine grijze schoudertas.

De man heeft medische zorgen nodig.

Hebt u Anthony Dore gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kunt getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0.