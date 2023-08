Verdachte aangehouden na dodelijke schietpartij in Zelzate

Er is een verdachte aangehouden na het schietincident in het Oost-Vlaamse Zelzate waarbij een 53-jarige man woensdagavond om het leven kwam. Dat werd vernomen bij het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden rond 22.30 uur in de Koningin Fabiolalaan in Zelzate. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar een 53-jarige man kwam om het leven bij het schietincident. Het parket bevestigt het overlijden en de aanhouding maar het kan in het belang van het onderzoek geen verdere details geven.

Het slachtoffer is de bewoner van een huis in de Koningin Fabiolalaan. Het zou gaan om feiten in de familiale sfeer. Er werden verschillende personen opgepakt na het schietincident. De verdachte die aangehouden werd door de onderzoeksrechter in Gent is de vermoedelijke schutter, maar het parket geeft geen informatie over zijn identiteit en de kwalificatie van de feiten.

Het zou gaan om feiten in de familiale sfeer, maar zowel de verdachte als het slachtoffer kwamen eerder met het gerecht in aanraking. De verdachte behoort tot de clan van de Bombello’s, die een verleden heeft in het Gentse misdaad- en prostitutiemilieu. De aanleiding voor de feiten is nog niet duidelijk, maar de verdachte werd woensdagavond samen met zijn zoon en dochter opgepakt na de feiten. De vader werd aangehouden en hij verschijnt volgende week voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.