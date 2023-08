Verdachte van foltering in drugsmilieu die werd opgepakt in Hongarije, is overgeleverd en aangehouden: “Niemand had dit ooit in Michael gezien”

Michael D., de twintiger uit Mol die vorige week werd opgepakt in Hongarije, is overgeleverd aan ons land. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden, zo bevestigt het Antwerps parket. D. stond internationaal geseind na een gruwelijke gijzeling en foltering in het drugsmilieu.

Vorige week vrijdag vielen de Hongaarse speciale eenheden binnen op verschillende adressen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In een van de appartementen hield Michael D., een 24-jarige kerel uit Mol met Rwandese roots, zich schuil. D. stond sinds begin dit jaar internationaal geseind na een ontvoering en foltering in het drugsmilieu. Het slachtoffer, de 37-jarige Henri W. uit Nijmegen, werd zwaar toegetakeld teruggevonden in het Antwerpse Poppel, een deelgemeente van Ravels.

“De verdachte is donderdagavond aan ons land overgeleverd”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Hij verscheen intussen voor de onderzoeksrechter in Turnhout, die besliste hem aan te houden op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, deelname aan een criminele organisatie, foltering en poging tot moord.” In het onderzoek zijn al een zevental personen opgepakt.

American football

De rol van Michael D. bij de gruwelijke feiten wordt nog volop onderzocht. “Maar dit zal hoe dan ook grote gevolgen hebben”, verzucht Michel Eeman, voorzitter van de Limburg Shotguns. Hij nam D. op zijn veertiende al onder zijn vleugels bij de American football-sportclub.

“Michael kende een jeugd met vallen en opstaan. Zoals zoveel tieners zocht hij naar zijn plaats in de wereld en maakte hij fouten”, zegt Eeman. “Maar hij was zich wel bewust van zijn fouten en wilde daar aan werken. Met onze hulp, als club hebben we natuurlijk een belangrijke maatschappelijke rol. We steunden Michael altijd zo goed mogelijk en stonden klaar als hij ons nodig had.”

Michael D. stond in het verleden wel een tijd onder elektronisch toezicht, maar daar wil Eeman, uit respect voor Michael en zijn familie, niet over uitweiden. “Ik kan enkel zeggen dat niemand dit ooit in Michael had gezien. We wachten het onderzoek af, maar het is pijnlijk om te zien van welke feiten hij nu verdacht wordt”, zegt hij. “Michael had zeker geen sadistische neigingen. Ik kende hem als een joviale gast met humor, die ook het potentieel had om op termijn op een hoger niveau te spelen. Ik vrees dat die toekomst nu helaas gehypothekeerd is.”

