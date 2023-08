Politie valt binnen in woning en neemt 80 verwaarloosde hondjes in beslag: “Diertjes waren graatmager”

In een deelgemeente van Diest heeft de politie vrijdag liefst 80 kleine hondjes gevonden in een woning. De honden zijn in beslag genomen en worden naar vijf asielen gestuurd. De eigenaar kreeg een pv voor dierenverwaarlozing.

Omdat de 80 hondjes voor heel wat overlast zorgden in de buurt, werd de politie verwittigd. Die ging vrijdag naar de woning op de Tessenderloseweg in Deurne, deelgemeente van Diest. “De hondjes, voornamelijk chihuahua’s, waren graatmager en ondervoed”, zegt commissaris Marc Meelberghs van de politie Demerdal. “Ze leefden in slechte hygiënische omstandigheden. Alle hondjes werden in beslag genomen. De eigenaar kreeg een pv voor dierenverwaarlozing. Het is op dit moment niet bekend wat de intenties van het baasje waren.”

De politie schakelde vijf asielen in om onderdak te zoeken voor de 80 hondjes. “Voor 70 beestjes is inmiddels een oplossing gevonden, voor de andere tien zijn we nog op zoek. Als we geen asiel meer vinden, kunnen zij naar De Zorghoeve in Kortenaken”, zegt Meelberghs.

Een aantal hondjes zijn naar de dierenasielen van Genk en Ophoven gebracht. “Wij vangen tien honden op”, zegt An Fransen van het dierenasiel van Genk. “Ze zijn nog maar net aangekomen. Er komt een dierenarts ter plaatse om te controleren hoe ze er aan toe zijn.”