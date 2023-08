Weekenduittocht naar de kust in volle gang, NMBS legt extra treinen in in verlengd weekend

Wie vandaag al over de snelweg reed, heeft misschien gemerkt dat het al vroeg op de dag erg druk was. Die indruk kan het Vlaams Verkeerscentrum bevestigen. “De weekenduittocht naar de kust is al uren bezig”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. “Vandaag was het rustig op de baan tot een uur of tien in de ochtend. Daarna is de filedruk toegenomen, tot zeer hoge waardes. Naast het vracht- en woon-werkverkeer, is er de uittocht naar de kust én er zijn veel dagjesmensen door het mooie weer. Ook donderdag zagen we zo al veel verkeer naar pretparken en steden.”

Omdat vrijdag sowieso een “atypische verkeersdag” is, met een avondspits die vroeger start en meestal ook wat vroeger eindigt, zit het zwaarste fileleed er voor deze vrijdag mogelijk al op, meldt Bruyninckx. “Al kan één ongeval natuurlijk weer veel bijkomende vertraging veroorzaken.”

Voor de rest van het weekend verwacht het Vlaams Verkeerscentrum minder drukte dan vrijdag. Een precieze voorspelling of een concreet richtuur om in de auto naar de kust te springen, durft Bruyninckx niet te geven. “Als het zaterdagochtend de zon straalt, zullen veel mensen nog beslissen om naar de kust te rijden en wordt het dus drukker.”

Raadpleeg dus voor vertrek de verkeersinformatie en stippel je route uit, luidt de gouden raad van Bruyninckx. “Zo kun je bijvoorbeeld beslissen of je via Antwerpen of via Brussel naar de kust rijdt.” Tot slot herinnert hij eraan dat Antwerpse Kennedytunnel in beide richtingen gesloten is in de nacht van zaterdag op zondag, en dat van middernacht tot zeven uur ’s morgens.

Extra treinen

Wie het risico op files wil vermijden, kan natuurlijk ook met de trein naar de kust. De NMBS legt van zaterdag tot dinsdag elke dag acht extra treinen in. ’s Morgens gaat het om trein van Brussel naar Oostende, Leuven naar Oostende, Leuven naar Blankenberge en Hasselt naar Blankenberge. ’s avonds gaat het om dezelfde trajecten in omgekeerde richting. De extra treinen komen bovenop de verhoogde dienstverlening richting kust die in de zomermaanden sowieso van kracht is.

“Check voor vertrek onze online reisplanner”, adviseert NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Daarin kun je ook zien wat de verwachte drukte is op de trein die je van plan bent te nemen.”

De NMBS-woordvoerder vraagt niet enkel rekening te houden met volle treinen, maar ook met drukte in de stations. “Bij grote drukte in onze stationsgebouwen moeten reizigers mogelijk langer dan normaal wachten om toegang tot het perron te krijgen en de trein te kunnen nemen.”