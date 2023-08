Elon Musk zegt dat Italiaanse minister toezegging gegeven heeft voor gevecht met Zuckerberg

Het langverwachte gevecht tussen de CEO’s van X (vroeger Twitter) en Meta, Elon Musk en Mark Zuckerberg, kan plaatsvinden in Italië. Musk heeft daarover met de Italiaanse regering gesproken.

Het kooigevecht waar Elon Musk, topman van X (voordien Twitter) en Tesla, en Mark Zuckerberg, CEO van Meta, al een tijdje op alluderen, lijkt nu toch echt werkelijkheid te zullen worden. Op een gegeven moment zei Musk dat het gevecht zou plaatsvinden in het Colosseum in Rome, maar Italië sloot dat uit. Musk zei vrijdag echter dat de clash een oud Romeins thema zou hebben.

Nu bevestigt de Italiaanse minister van cultuur, Gennaro Sangiuliano, dat hij met Musk gesproken heeft over het organiseren van een “groot liefdadigheidsevenement en historisch suggestieve gebeurtenis”. (Lees verder onder de tweet)

“Het zal niet in Rome plaatsvinden. Bovenal zal naar verwachting een aanzienlijk bedrag, vele miljoenen euro’s, worden gedoneerd aan twee belangrijke Italiaanse kinderziekenhuizen voor het versterken van faciliteiten en wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding van kinderziekten”, zei de minister in een verklaring. “Het zal ook een gelegenheid zijn om onze geschiedenis en archeologisch, artistiek en cultureel erfgoed wereldwijd te promoten”, voegde hij eraan toe, zonder verdere details over het geplande evenement te geven. Musk bevestigde wel dat het gevecht live te volgen zal zijn op X en op Meta-platformen.

Musk en Zuckerberg moedigen elkaar sinds juni aan voor een mixed martial arts (MMA) kooiwedstrijd. Het begon allemaal toen Zuckerberg onlangs aankondigde dat hij een Twitter-variant zou lanceren. Dat schoot bij Musk in het verkeerde keelgat. Musk deed daarop het voorstel om een kooigevecht te organiseren. Zuckerberg reageerde: “Stuur me een locatie”.

De twee deelden ondertussen al verschillende foto’s en filmpjes waarop ze aan het trainen zijn voor zo’n gevecht, maar echt concrete plannen waren er tot nu toe niet. (sgg)