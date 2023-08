Gaslek veroorzaakt hinder voor tramverkeer in Antwerpen

In Antwerpen is vrijdagmiddag een gaslek vastgesteld in een appartementsgebouw nabij de Nationale Bank, aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Leien. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen. De straat is er afgesloten, met hinder voor het tramverkeer tot gevolg.

Het gebouw in kwestie, waar een tiental personen aanwezig waren, is vanwege de hoge gemeten gaswaarden ontruimd en de brandweer is ter plaatse om alles te verluchten. De gasleiding is dichtgedraaid en de situatie is dus weer veilig, klinkt het. De netbeheerder komt een herstelling uitvoeren. De straat blijft wel nog even afgesloten.