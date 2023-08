Rembert Vromant moet vertrokken technisch directeur Carlos Avina doen vergeten bij Cercle Brugge: “Geen seconde getwijfeld”

Het gaat tegenwoordig snel in het moderne voetbal. Zeker voor spelers en trainers, maar ook voor sportief managers. De Mexicaan Carlos Avina was amper drie jaar aan de slag bij Cercle Brugge, maar maakt nu al een opstapje naar moederclub AS Monaco, waar hij technisch directeur wordt. In Brugge wordt hij opgevolgd door Rembert Vromant, een 37-jarige Oost-Vlaming uit De Pinte, die scout was voor Club Brugge, in Mexico werkte en sinds anderhalf jaar in Tubeke bij de scouting van de KBVB actief was. Vromant moet nu verder bouwen op de stevige basis die Avina bij Cercle legde.

Met trillende stem kondigde de Mexicaan Carlos Avina (30) vrijdagmiddag zijn afscheid van Cercle aan. “Ik zit hier met gemengde gevoelens”, bekende hij toen. “Blij dat er mij bij Monaco een nieuwe uitdaging wacht, droevig omdat ik Cercle, deze mooie stad en dit land moet verlaten. Ik kwam hier in 2020 in volle covidperiode als buitenlander toe en vertrek nu als een halve Belg. Ik ben gaan houden van dit land en Cercle zal ik eeuwig in mijn hart dragen. Sportief ging het niet goed met Cercle toen ik hier arriveerde. Het was ook terecht dat de fans morden en kritisch waren, maar ik kon gelukkig altijd rekenen op het vertrouwen van de mensen boven en rondom mij. Het eerste seizoen eindigden we zestiende, vorig jaar tiende en nu zesde. En geloof mij, er zit nog rek op. The best is yet to come”, knipoogde Avina naar zijn opvolger naast hem. Dat wordt dus Rembert Vromant, geen echte voetbalman pur sang, maar veeleer een specialist in data en scouting.

Als jongeman van 22 jaar vertrok hij naar Latijns-Amerika, waar hij als scout voor Club Brugge niemand minder dan Carlos Bacca ontdekte. Later werkte hij voor de Mexicanse topclub Pachuca en leerde daar ook Carlos Avina kennen. Beiden hielden contact en zagen elkaar terug in België, waar Vromant anderhalf jaar geleden terugkeerde en voor de KBVB in Tubeke ging werken. Eerst nog bij Roberto Martinez als Scouting Coördinator en sinds begin dit jaar onder het trio Schelstraete-Vercauteren-Tedesco als hoofd scouting. Dat Carlos Avina vroeg of laat bij Monaco onderdak zou vinden lag in de lijn der verwachtingen.

Stevige structuur

Na een moeizaam begin kreeg Avina Cercle vrij snel op het juiste spoor. In samenspraak met Paul Mitchell, sportief de grote baas van Monaco en Cercle, zette hij een stevige structuur neer. Mitchell en Avina zijn twee handen op één buik en hebben dagelijks contact. Vorig jaar was Avina al in beeld bij Atletico Bilbao en hij kreeg recent ook een aanbieding van de Mexicaanse federatie. Mitchell vertrekt binnenkort bij Monaco en wordt nu gekoppeld aan diverse Engelse topclubs en zelfs Real Madrid. De Braziliaan Thiago Scuro werd zijn opvolger als directeur voetbal. Ook technisch directeur Laurence Stewart stapte op en ruilde Monaco in voor Chelsea. Carlos Avina neemt nu zijn plaats in. Ben Lambrecht, de CEO van Monaco, die eerder ook voor Cercle werkte, wist dat hij iets moest doen om Avina binnen de groep te houden en deed hem een riant voorstel. Avina kan nu als prille dertiger verder groeien in de schaduw van zijn Braziliaanse baas. Hij arriveert trouwens ook met grote adelbrieven in het Prinsdom. Wie kan zeggen dat hij een speler uit Japan haalde voor 1,2 miljoen euro en hem na 22 goals verkocht voor ruim 10 miljoen euro? Avina deed het met Ayase Ueda en voor zijn opvolger Rembert Vromant staan dus grote schoenen klaar om te vullen.

Erfenis

“Ik heb geen seconde getwijfeld toen dit mooie project op mijn pad kwam”, zegt Vromant. Er waren 25 kandidaten om Avina op te volgen, maar de Mexicaan wist meteen dat zijn oude kennis Vromant de man was om zijn werk voort te zetten bij Cercle. Vromant had het bij zijn presentatie wel nog constant over de mooie en dynamische club Cercle. Ze zullen hem wel snel duidelijk maken dat hij dat maar beter snel achterwege kan laten als hij de fanatieke groen-zwarte harde kern niet in het harnas wil jagen. Zeker omdat hij dus ook een Club-verleden heeft en dat bij Cercle doorgaans geen voordeel is. Carlos Avina zal er alvast niet meer zijn om hem wegwijs te maken, want de Mexicaan zit zondag al niet meer op de tribune tegen Genk. Hij reist meteen door naar Clermond Ferrand voor de openingsmatch van AS Monaco in de Franse competitie.

Met Cercle houdt hij echter sowieso contact en hij is vast van plan om het Brugse project in het Prinsdom verder te verdedigen en te ondersteunen. “Cercle is mij dierbaar, nooit vergeet ik nog de zege in de derby of de recente Europe play-offs waarin we uiteindelijk zesde werden. Ik ben ervan overtuigd dat Rembert minstens even goed zal doen”, schoof Avina tot slot zijn mooie erfenis met het nodige gewicht door.