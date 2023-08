Voormalige Slovaakse politiechef en oppositiekandidaat opgepakt

Het Slovaakse Nationaal Agentschap voor Misdaadbestrijding (NAKA) heeft de voormalige politiechef en huidig kandidaat voor de oppositie, Tibor Gašpar, opgepakt op verdenking van corruptie. Zijn arrestatie op minder dan twee maanden van de parlementsverkiezingen leidt tot opschudding in het Centraal-Europese land.

De 61-jarige Gašpar heeft een hoge plaats op de lijst van de sociaaldemocratische partij SMER, van de omstreden ex-premier Robert Fico. Die laatste noemde de arrestatie vrijdag “een aanval op de sterkste oppositiepartij”. Volgens hem gebeurde dat met instemming van huidig president Zuzana Čaputová, die beschuldigd wordt van “Pinochet-methodes”. Pinochet leidde van 1973 tot 1990 met harde hand in Chili en staat gekend om zijn gewelddadige repressie.

Maar een woordvoerder van de president ontkent dat zij op voorhand op de hoogte was van de arrestatie en haar toestemming had verleend. “Dat is een schandalige leugen van Fico”.

Het openbaar ministerie gaf vrijdag nog geen uitleg over de verdere procedure tegen de vroegere politiechef. Die nam eerder dit jaar ontslag na de moord op een onderzoeksjournalist, die leidde tot een zware vertrouwenscrisis van de Slovaakse bevolking in de overheid.

Slovakije trekt op 30 september naar de stembus.