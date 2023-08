VS investeren 1,2 miljard dollar om CO2 uit de lucht te halen

De Amerikaanse regering pompt 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) in twee projecten rond het rechtstreeks opvangen van CO2 uit de atmosfeer. Het gaat om “de grootste investering” ooit in die technologie wereldwijd, luidt het.

“Alleen onze uitstoot verminderen zal de toenemende gevolgen van de klimaatverandering niet omkeren. We moeten ook CO2 uit de atmosfeer halen die we al hebben uitgestoten”, zegt minister van Energie Jennifer Granholm.

In Texas en Louisiana zal daar nu voor het eerst op grote schaal werk van gemaakt worden. Bedoeling is dat met de twee projecten telkens een miljoen ton CO2 per jaar wordt weggehaald. Dat is het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van 445.000 auto’s.

Het Zwitserse Climeworks, de belangrijkste speler in de sector, beschikt momenteel al over een installatie op IJsland om jaarlijks 4.000 ton CO2 op te vangen uit de lucht. Climeworks zal deelnemen aan het project in Louisiana, waar CO2 onder de grond zal worden opgeslagen.