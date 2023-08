INTERVIEW. Kersvers T3 van RWDM Igor de Camargo: “Of John Textor de ploeg opstelt? Ik heb hem zelfs nog niet gesproken!”

Hij moet echt wel van voetbal houden. Anders zou Igor de Camargo (40) zijn familie niet in Brazilië achtergelaten hebben voor een job waarvan hij maar moeilijk kan verstoppen dat de manier waarop zijn voorgangers ontslagen zijn hem niet helemaal lekker zit. Gesprek met de kersverse T3 van RWDM over de vervelende positie waarin hij zich daardoor bevindt en over de beschuldigingen dat hij niet meer dan een zoethoudertje voor de fans is. “Ik heb vandaag nog vragen voor de eigenaar.”