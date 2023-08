Al meer dan 1 miljoen euro ingezameld voor 8-jarige Asa die vanaf zijn nek verlamd is door een verdwaalde kogel

Een 8-jarige jongen uit Californië is vanaf zijn nek verlamd nadat hij werd geraakt door een verdwaalde kogel tijdens een schietpartij op de snelweg. Medestanders zijn zo ontroerd dat ze in slechts een week meer dan 1 miljoen dollar hebben kunnen inzamelen.

Asa werd dinsdag 14 juli door zijn familie opgehaald op kamp. De jongen zat samen met hen in de auto, op weg naar een etentje bij zijn grootouders, toen schoten weerklonken. Hij werd slachtoffer van een schietpartij op de I-580 in Oakland, een snelweg in Californië. Getuigen belden onmiddellijk naar de noodcentrale, maar het onheil was al geschied. Ze verklaarden dat “twee verschillende auto’s op elkaar schoten en een niet-verwant voertuig aan de kant ging nadat het onopzettelijk werd geraakt door het geweervuur”.

Het jongetje werd meteen met spoed en in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat de kogel en botsplinters zijn wervelkolom hadden doorboord, waardoor hij vanaf zijn nek verlamd raakte. “Aanvankelijk hadden we geen idee of onze lieve jongen het zou overleven,” vertellen zijn ouders. “Hij is een vechter ... Asa zondert zich niet af, maar maakt ons aan het lachen, leest zijn favoriete boeken en vraagt liedjes aan van Imagine Dragons. Zijn intellect, zijn geest en zijn liefde voor het leven zijn nog helemaal intact.”

De 8-jarige heeft nu een mechanisch beademingsapparaat, sondevoeding en continue verpleegkundige zorg nodig, wat enorme kosten met zich meebrengt. De familie moet immers niet alleen de medische kosten financieren, maar is ook gedwongen hun huis te renoveren zodat Asa overal toegang tot heeft. Enkele dagen later besloten ze dan ook om een GoFundMe-inzamelingsactie op te starten. Ze wilden 500 000 dollar bijeenrapen om “Asa te helpen opbloeien”, maar slechts na enkele dagen zagen ze de donaties al binnenstromen en werd het bedrag ruim verdubbeld.

De familie schreef dat alles boven de miljoen dollar gedoneerd zou worden aan lokale en nationale organisaties die zich inzetten om vuurwapengeweld te voorkomen of families te ondersteunen die erdoor zijn getroffen.

De California Highway Patrol is nog steeds op zoek is naar de verdachten.