Lichaam van overleden Karel (51) pas na maand gevonden, zus reageert ontzet: “Waarom heeft niemand alarm geslagen?”

De man werd gevonden in zijn appartement in de Euphrosina Beernaertstraat. — © Jeffrey Roos

Oostende

De politie deed deze week een nare ontdekking toen ze het appartement van Karel Windels, een 51-jarige Oostendenaar, in de Euphrosina Beernaertstraat betraden. Een bericht van de broer van de man deed het ergste vermoeden. Uiteindelijk trof de politie de man dood aan in zijn appartement. “Waarom hebben de sociale diensten – waar hij wekelijks contact mee had – geen alarm geslagen?”, vraagt zijn zus zich af.