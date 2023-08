Dendermonds bedrijf dat autoradio’s maakt opgekocht door Chinezen voor half miljard dollar

Het Dendermonds bedrijf PSS zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. Toch is het een wereldspeler in zijn niche: namelijk autoradio’s. Het wordt nu overgenomen door het Chinese technologiebedrijf AAC Technologies voor een half miljard dollar.

Het bedrijf werd in de jaren 70 door Philips opgericht als Philips Speaker Systems (PSS) maar na enkele herstructureringen werd het bedrijf omgedoopt naar Premium Sound Systems en sinds 2014 is het in handen van de Nederlandse investeerder Value Enhancement Partners. PSS had vorig jaar een omzet van 350 miljoen euro en boekte een nettowinst van 27 miljoen. Het bedrijf heeft meer dan drieduizend medewerkers wereldwijd.

In 2015 maakte toenmalig CEO Achiel Verheyen zich sterk dat één op de drie auto’s in Europa rondreed met een Belgische speaker. Het bedrijf is daarmee een goed bewaard geheim in het Oost-Vlaamse Dendermonde. ACC – zelf gespecialiseerd in speakers voor smartphones – zou het nichebedrijf opgekocht hebben voor een half miljard euro. Maar volgens de krant De Tijd zou een nieuwe Interfederale Screeningscommissie daar nog een stokje voor kunnen steken. De commissie buigt zich namelijk over belangrijke Belgische spelers die opgekocht worden door niet-Europese partijen.

