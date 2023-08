Is een elektrische auto voor een particulier haalbaar? — © Fiat

Natuurlijk willen we milieuvriendelijker rijden, maar het moet dan wel haalbaar zijn en vooral betaalbaar. “De Belg laat zich nog altijd te veel leiden door de aankoopprijs. Eigenlijk moeten we kijken naar hoeveel de auto ons uiteindelijk in zijn totaliteit gekost zal hebben.”