Geen happy end voor man die verliefd werd in Colruyt: vrouw van zoekertje laat van zich horen, maar heeft slecht nieuws

Het verhaal van de intussen beroemde Colruyt Cupido in Sint-Niklaas krijgt niet het verhoopte sprookjeseinde. Na een zoektocht waar Evelyn Gomez enorm veel respons op kreeg, heeft ze de dame in kwestie uiteindelijk toch gevonden. Jolien uit Sint-Niklaas bleek de uitverkorene, maar heeft al twee jaar een vaste relatie.

Na een resem berichtjes heeft Evelyn uiteindelijk die ene dame gevonden op wie haar goede vriend dolverliefd was geworden tijdens zijn bezoekje aan supermarkt Colruyt in Sint-Niklaas. Vrijdagnamiddag kreeg ze een zoveelste berichtje van een mogelijke uitverkorene, maar dit keer met succes.

“De omschrijving klopte volledig en ze had meteen zelf een sterk vermoeden dat het wel eens over haar kon gaan”, zegt Evelyn. “Ze wist me ook te vertellen dat hun paden maandagmiddag kruisten rond 16 uur, terwijl dat nu net iets was wat nergens stond vermeld. Een foto van Jolien, want zo heet de dame in kwestie, gaf uitsluitsel.”

LEES OOK. ‘Colruyt Cupido’ Evelyn hoopt vrouw te vinden op wie vriend verliefd werd tijdens het winkelen: “Niet geschoten is altijd mis, toch?”

Jolien bleek de ware te zijn, maar er volgde meteen een kleine domper. “Jolien heeft al twee jaar een vaste en gelukkige relatie”, vertelt Evelyn. “Die kans bestond natuurlijk, maar ze voelde zich in elk geval erg gecharmeerd en vond het speciaal dat iemand zoveel moeite deed om haar alsnog te kunnen spreken. Het was overigens de vriend van Jolien die het zoekertje opmerkte en de link legde naar zijn eigen vriendin.”

LEES OOK. ‘Colruyt Cupido’ Evelyn krijgt veel respons in zoektocht naar droomvrouw van goede vriend: “Eén profiel kwam heel erg in de buurt”

De zoektocht naar de dame domineerde enkele dagen het leven van Evelyn. “Ik ben blij dat we haar hebben gevonden en het verhaal kunnen afronden”, zegt Evelyn. “Ik sta er nog altijd van te kijken wat die ludieke affiche allemaal heeft teweeggebracht. Ik hoop wel dat mijn goede vriend in het vervolg zijn potentiële droomvrouw durft aan te spreken.”