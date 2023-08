Met deze schoen maak je de wereld écht groener

“Toen ik in Londen woonde, voelde ik me erg losgekoppeld van onze lokale omgeving en onze natuur”, zegt Kiki Grammatopoulos, de productontwerper die de buitenzool ontwierp als masterstudent aan Central Saint Martins, aan CNN. “Dus begon ik na te denken over manieren waarop ik sleutelsoorten (een soort waarvan de invloed op het ecosysteem buitenproportioneel groot is, red) in Londen kon repliceren”, voegt ze eraan toe, “omdat ik natuurlijk niet echt bizons of wolven naar King’s Cross kan brengen.”

En dus ontwikkelde Grammatopoulos een 3D-geprinte schoen die je over sneakers kan aantrekken. Die schoen heeft speciale haakjes aan de zijkant die de vacht van een dier moeten nabootsen. In die ‘vacht’ kunnen bijvoorbeeld zaden van bomen en planten blijven hangen die dan verder verspreid kunnen worden. De zool van de schoen heeft de vorm van de hoef van een bizon om de grond onder meer te verticuteren en zaden in de grond te duwen. Zo hoopt de studente verstedelijkt gebied opnieuw een beetje verwilderen.

Het gaat momenteel wel nog om een concept en geen echt product. “Ik verwacht niet dat iemand hiermee zou lopen zoals ze nu zijn”, zegt ze. Grammatopoulos is wel geïnteresseerd in eventuele verdere ontwikkeling.

Kiki Grammatopoulos ontwierp de schoen als onderdeel van haar masteropleiding. — © ZUMA Press

(sgg)