Van Peteghem maakt banken zenuwachtig met fiscaal voordelige staatsbon

KBC heeft er een goed half jaar op zitten – het tweede kwartaal leverde met 966 miljoen euro meer nettowinst op dan verwacht –, maar toch is CEO Johan Thijs er niet gerust op. Hij nam de tijd om te fulmineren over de staatsbon die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) uitschreef. Het is nog even wachten hoe die er concreet moet uitzien, maar duidelijk is wel al dat die fiscaal interessant zal zijn. Een pak interessanter dan traditionele obligaties bij de banken.

Wie rechtstreeks bij de overheid koopt, zal maar 15 procent roerende voorheffing moeten betalen op de staatsbon. Wie bij de banken belegt, moet 30 procent van de winst afdragen aan de staat. “Als de overheid zegt dat ze dit doet om een bepaald deel van de bevolking te begunstigen, moeten we die voordelen aanbieden aan alle burgers die in vergelijkbare producten met een looptijd van één jaar investeren.” Lees: Van Peteghem lapt de banken oneerlijke concurrentie.

Intellectueel oneerlijk

Of het echt tot procedures komt, laat Thijs in het midden. “We zullen eerst zien hoe ze concreet worden ingevuld.” Ook bij Febelfin, de belangenbehartiger van de financiële sector, willen ze wachten tot alle voorwaarden duidelijk zijn voor ze reageren. Maar duidelijk is wel dat de banken de demarche van Van Peteghem maar matig appreciëren.

CEO Johan Thijs van KBC. — © Boumediene Belbachir

Als het ooit tot een procedure komt, dan is de kans groot dat de rechtbanken de regering tot de orde roepen, klinkt het bij fiscalisten. “Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden”, zegt professor Fiscaal Recht Michel Maus (VUB). “Waarom zou je op het ene product 30 procent roerende voorheffing moeten betalen en op het andere maar 15 procent?”

Fiscalist Anton van Zantbeek van Rivus treedt Maus bij. “Als je daartegen procedeert, win je dat met de vingers in de neus.” Maar beiden wijzen er ook op dat de banken maar de helft van het verhaal vertellen. “Het is intellectueel oneerlijk van Thijs dat hij zwijgt over de spaarboekjes”, zegt Van Zantbeek. “Daar zitten de banken aan de fiscale doping. Op de eerste 980 euro op je spaarboekje betaal je géén belastingen. En op alles daarboven maar 15 procent. Op die spaarboekjes staat meer dan 300 miljard euro, hé. Dat is een enorm geschenk voor de banken.”

Slepen met de voeten

Het is vooral om die spaarboekjes dat het Van Peteghem te doen is. De Belgische grootbanken slepen met de voeten om de rente op die rekeningen te verhogen, terwijl de Europese Centrale Bank de rente intussen al fors voorbij de 3 procent heeft gezet. De banken passeren zo twee keer langs de kassa. Wie geldt leent om een huis te kopen, moeten fors meer interesten afbetalen. Banken die hun geld bij de ECB parkeren krijgen daar de Europese rente op. Nog eens miljarden erbij.

De politiek is al langer gefrustreerd over de houding van de banken. “De kloof tussen de rente die banken innen en die ze uitkeren aan spaarders blijft te groot”, reageert Van Peteghem. “De eenjarige staatsbon wordt dan ook precies uitgegeven om banken te stimuleren om hun rente te verhogen door rechtstreeks de concurrentie met het klassieke spaarboekje aan te gaan. Het verlaagde tarief op de spaarboekjes trekken we nu door naar de eenjarige staatsbon.”

