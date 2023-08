Apple geeft knop om gesprekken te beëindigen andere plaats op scherm iPhone

Verwacht wordt dat Apple binnenkort een iOS 17 zal lanceren, de nieuwste versie van hun besturingssysteem. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid gepaard gaan met de komst van de iPhone 15. En in dat systeem maken ze een opvallende verandering aan het scherm dat je te zien krijgt wanneer je aan het bellen bent.

Momenteel staat de rode knop om een gesprek te beëindigden onderaan in het midden. Maar in de nieuwe versie zullen alle knoppen meer naar onder geschoven worden en zal de knop om het gesprek te beëindigen rechts staan in plaats van in het midden. Dat melden gebruikers die de bètaversie van het besturingssysteem al testen.

De aanpassing zal een heuse verandering zijn voor gebruikers die al jaren hun muscle memory inschakelen. Zij zullen mogelijk in het begin op de FaceTime-knop duwen in plaats van het gesprek te beëindigen. Op sociale media merken enkelen ook op dat het voor linkshandige gebruikers niet echt ideaal is dat de knop rechts staat.

Maar er kan natuurlijk nog het één en ander veranderd worden tegen dat Apple iOS 17 officieel uitrolt.

(sgg)