Lichaam van jong kind gevonden in Brazilië, moeder zou teruggekeerd zijn naar België

De resten van een kind van ongeveer één jaar oud zijn woensdag teruggevonden op een privaat terrein in Nísia Floresta, in de Braziliaanse deelstaat Rio Grade do Norte in het noordoosten van het land. Dat melden lokale media vrijdag. De politie heeft een verdachte aangehouden die de vader van het kind zou zijn. De man heeft bevestigd dat zijn Belgische echtgenote en hun drie kinderen naar België zouden zijn teruggekeerd.

Het was de eigenaar van het terrein die de autoriteiten waarschuwde. De familie, die de woning sinds 2020 huurde, was uit het huis gezet omdat ze de huur niet meer betaalde. De vader bleef echter in het huis wonen. In zijn klacht verduidelijkte de huisbaas dat hij de zwangere vrouw had gezien, en de baby na de geboorte, maar dat hij het jonge kind al enige tijd niet meer had gezien.

De politie-interventie leidde tot de ontdekking van het lichaam van een jong kind, dat op ongeveer zestig centimeter diepte was begraven. De botten werden gevonden bij het skelet van een puppy, dat verborgen was door een achtergelaten kinderwagen in de buurt van een weg op het terrein van dertien hectare groot.

Het koppel in kwestie heeft officieel twee kinderen, maar naast de eigenaar spreken ook andere getuigen van drie kinderen. De geboorte van het laatste kind is echter niet aangegeven. Tegen de ouders was al een onderzoek ingesteld wegens mishandeling.

Er is een nieuw onderzoek geopend om de precieze omstandigheden van de dood van het jonge kind te bepalen. De vader is ter plaatse gearresteerd en in hechtenis genomen.