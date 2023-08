Twintiger is eerst twee dagen vermist en wordt dan thuis levenloos teruggevonden na gewelddadige dood: “Hij had zijn leven herpakt”

Slachtoffer B.D. (24) werd in zijn woning in Tielt gevonden.

Een jonge twintiger uit Tielt is gisteren door de politie dood aangetroffen in zijn woonst in de Kasteelstraat in Tielt. B.D. (24) is wellicht vermoord door ‘vrienden met een drugsproblematiek’.

Sinds acht augustus was er niks meer vernomen van B.D. die een studio betrekt in een huis in de Kasteelstraat in Tielt. De jongeman was vermist. Vrijdagochtend viel dan de politie binnen in zijn woning. “Om zes uur vanochtend stond het hier plots vol politie. Ook het labo was ter plekke. En daarna kwam ook een begrafenisondernemer”, klonk het bij de buurtbewoners.

In zijn studio vond de politie dan het stoffelijk overschot van de jongeman. Hij zou door zwaar geweld om het leven gebracht zijn. “Doodgeslagen”, klinkt het in zijn entourage. Het parket van West-Vlaanderen bleef heel de dag karig met commentaar. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze van Tielt bevestigde wel één en ander. “Het gaat inderdaad om een overlijden door toedoen van verwondingen.”

Voor zover geweten zijn de daders niet opgepakt. Het parket wil ook daar niet meer over kwijt. Wij vernamen dat de speurders drie mogelijke daders in het vizier zouden hebben. Drie jonge mannen uit Tielt en omgeving die een drugsverleden hebben. Waarschijnlijk gaat het om vrienden of tenminste kennissen van het slachtoffer en heeft B.D. zijn latere moordenaars dus binnengelaten.

Wat het motief van de daders zou zijn is totaal niet duidelijk. B.D. stond niet gekend als een geweldenaar of ruziemaker, maar zou wel drugsproblemen gehad hebben. “Hij werkte eraan en had zijn leven herpakt”, klinkt het bij een vriendin. Volgens andere kennissen was B.D. “een erg vriendelijk kerel. Nooit problemen mee. Hij deed - ondanks die problemen - geen vlieg kwaad”, klinkt het in Tielt. B. had een vriendin en ze hadden samen een kindje.

Op Facebook worden er verschillende rouwberichten gepost door vrienden, maar ook door de moeder van het slachtoffer. “Ik ga je missen. Rust nu maar”, schrijft ze.