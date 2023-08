Ai, ai: Kevin De Bruyne valt in Premier League-opener meteen weer uit

Het zijn geen vrolijke dagen voor de Rode Duivels. Enkele dagen na de zware blessure voor Thibaut Courtois is er ook slecht nieuws van Kevin De Bruyne. De Rode Duivel bleef na twintig minuten in elkaar gezakt staan en vroeg daarna om zijn vervanging in de openingsmatch van de Premier League tegen Burnley. Voor ‘KDB’ was het zijn eerste basisplaats sinds hij begin juni met een hamstringblessure was uitgevallen in de finale van de Champions League.

Het is nog niet duidelijk of De Bruyne hervallen is of er wat anders - ziekte? - aan de hand is. De Bruyne, die de kapiteinsband droeg bij City, werd meteen vervangen door nieuwkomer Matteo Kovacic. In de beginfase van de match had De Bruyne nog een voet gehad in de openingstreffer van de Citizens.

© REUTERS