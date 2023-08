Jonge bestuurder (23) richt ravage aan na avondje stappen met vrienden

De ravage in de Sint-Margrietestraat was aanzienlijk. — © EMT

Als bij wonder vielen er vrijdagnacht geen zwaargewonden bij een wel erg spectaculair ongeval in de Sint-Margrietestraat in Sint-Margriete.

Een jonge bestuurder raakte er bij het binnenrijden van het dorp de controle over het stuur kwijt. In zijn dolle rit raakte de bestuurder, een 23-jarige jonge man, twee geparkeerde voertuigen en kwam dan tot stilstand vlak naast een boompje. Zijn wagen was meteen klaar voor de schroot.

“Omstreeks 3 uur vannacht hoorde ik een heel luide knal” zegt Danny De Meyer, een van de gedupeerden. “Ik was meteen wakker. Toen we buiten keken, werd het al snel duidelijk. De ravage in de straat was bijzonder groot. Zowel mijn auto als m’n woning raakten zwaar beschadigd”.

Een woning raakte eveneens zwaar beschadigd. — © EMT

Rijversfestival

Bij het ongeval deelde nog een tweede geparkeerde wagen in de brokken. “Mijn auto stond voor de deur geparkeerd”, vertelt De Meyers buurvrouw. “Het voertuig werd vol geraakt en belandde door de knal tegen de muur van mijn buurman. De stenen waren uit de muur gevlogen en de poort is helemaal ingedeukt. Een geluk dat Danny’s hond, die achter de poort lag te slapen, niet geraakt werd. Nadat mijn wagen tegen de muur belandde, kwam hij tot stilstand tegen die van mijn buurman.”

Het ongeval werd veroorzaakt door een 23-jarige jonge man uit Sint-Margriete. Samen met twee vrienden, afkomstig uit Kortrijk en Waregem, was hij op weg naar huis na een avondje Rijversfestival in Zomergem.

Opgelucht

“We hadden hem niet mogen laten rijden”, beseft een van de twee die het ongeval voor zijn ogen zag gebeuren. “Ik was al heel opgelucht dat ik beide portieren zag opengaan toen de wagen tot stilstand kwam”.

Als bij wonder vielen er geen zwaargewonden. Enkel de passagier van de onfortuinlijke bestuurder raakte lichtgewond aan de arm. Hij kreeg ter plaatse medische zorgen toegediend.

De Sint-Margrietestraat werd geruime tijd afgesloten voor alle verkeer. De wagens moesten getakeld worden. Brandweerlui van de zone Meetjesland kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.