Vader van kinderen die 40 dagen in Colombiaanse jungle overleefden gearresteerd

Manuel Ranoque, de vader van twee van de vier kinderen die na veertig dagen gered werden in de Colombiaanse jungle, is vrijdag aangehouden nadat hij beschuldigd was van seksueel misbruik. Zo melden Colombiaanse media.

In juni, toen de kinderen werden gevonden in het woud nadat hun vliegtuigje veertig dagen eerder was neergestort, zei de gouverneur van het inheems dorp dat “er tekenen waren” dat Ranoque het oudste kind had verkracht.

LEES OOK. “Hij viel zijn vrouw aan met een machete”: zware aantijgingen tegen vader van Colombiaanse mirakelkinderen in strijd om voogdij

De gouverneur toonde ook foto’s van verwondingen die Ranoque Magdalena Mucutuy, de moeder van de kinderen die de crash niet overleefde, had toegebracht. Ranoque heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Er brak een strijd uit tussen de grootouders van moederskant en de vader van de twee jongste kinderen over wie de voogdij over hen zou krijgen. Lesly (13 jaar), Soleiny (9), Tien Noriel (5) en Cristin (1) werden een maand nadat ze in het bos waren gevonden in het ziekenhuis opgenomen omdat ze veel gewicht hadden verloren.

LEES OOK. Moeder van de vier Colombiaanse ‘mirakelkinderen’ nam vliegtuig om ex die haar bedrogen had terug te zien

Volgens María Valencia, de grootmoeder van moederskant van de kinderen, heeft Lesly onlangs een verklaring afgelegd bij de openbare aanklager.