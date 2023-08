VIDEO. Twee goals bij seizoensopener en toch ‘ruzie’ met de coach: Pep Guardiola raakt op veld verhit in discussie met Erling Haaland en duwt camera weg

Het was een opmerkelijk beeld vrijdagavond. Het nieuwe Premier League-seizoen was nog maar 45 minuten onderweg en doelpuntenmachine Erling Haaland had er alweer twee in het mandje gelegd op bezoek bij het Burnley van Vincent Kompany (0-3 eindstand). Toch was er op het veld geen heel vriendelijke discussie tussen de superspits en zijn coach Pep Guardiola gaande. “Maar we hebben geen probleem.”

Te zien is hoe de Spaanse manager de Noorse spits opzoekt nog voor ze bij de spelerstunnel zijn, hem bij zijn arm pakt en hem fel toespreekt. Als Guardiola dan de camera in het oog krijgt, stopt hij en probeert hij de camera weg te duwen, alvorens hij weer achter Haaland aangaat.

“Hij wilde de hele tijd de bal, die moest van hem naar hem toe”, verklaarde Guardiola bij Sky Sports waarover de discussie ging. Haaland wou constant de bal, maar volgens de trainer was dat soms te risicovol. “Hij had al tweemaal de bal verloren. Bernardo Silva had vervolgens gelijk om niet nog eens de pass richting hem te geven.” Haaland was niet blij met de actie van de Portugees, wat Pep Guardiola bijbleef en een verhitte discussie opleverde tijdens de rust. “Maar we hebben geen probleem. Hij heeft twee keer gescoord en is erg blij.”

© EPA-EFE

Jonge speler

Haaland erkende dat Guardiola hem een uitbrander had gegeven en vindt ook dat dat noodzakelijk is in zijn ontwikkeling. “Iedereen ziet dat ik mijn spel aan het ontwikkelen ben”, klonk het bij de Noor. “Het is een plezier om met Pep samen te werken. Ik weet niet of er iemand beter is voor een jonge speler, want ik ben nog jong, vergeet dat niet. Ik moet gewoon genieten en presteren op het veld.”